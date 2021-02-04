Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция представляет угрозу независимо от своей системы управления

“Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько дней назад после заседания правительства заявил о необходимости разработки новой конституции. Без уточнения, о каких именно изменениях идет речь, он добавил, что работы по разработке новой конституции будут вестись в парламенте вместе с союзником его партии партией “Националистическое движение” (MХП).

В беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” тюрколог Варужан Гегамян отметил, что в турецкой прессе и на аналитическом поле нет ясности относительно того, какие изменения будут внесены, однако можно сделать определенные предположения. В частности, основное предположение касается изменения избирательного и парламентского порядка, что даст возможность намного легче, чем возможно на данный момент, формировать большинство. В настоящее время правящая партия должна вступать в союз и с другими политическими силами, чтобы получать необходимое количество голосов.

В эти дни в Карсе проходят турецко-азербайджанские военные учения, носящие наступательный характер. По мнению одних экспертов, они демонстрируют силу, а по мнению других - прелюдию к активным боевым действиям. По словам Гегамяна, учения не ведутся просто так, они содержат как политические, так и военные послания”.

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