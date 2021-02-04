Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как повлияет очередное размещение еврооблигаций...

“ “Армения успешно распределила очередной транш еврооблигаций”. Эта информация поступила в январе текущего года. Она вызывает определенные вопросы: какие последствия может иметь долг этих еврооблигаций на нашу экономику, особенно если учесть размер налоговых доходов, как мы будем платить, и если учесть и то, что после войны у нашего государства появились и дополнительные расходы. Словом, вот некоторые разъяснения относительно еврооблигаций от специалиста. Доцент Карен Саргсян, экономист, эксперт по управлению, в беседе с “Айастани Анрапетутюн” объяснил, что вообще государственная финансовая политика, прежде всего, должна быть многосторонней.

В частности, страна может привлекать средства как из внутренних источников, например, путем размещения облигаций на внутреннем рынке, так и из внешних источников - из Международного валютного фонда, Всемирного банка, от других стран, а также путем выпуска валютных облигаций. То есть необходимо по возможности диверсифицировать источники финансирования. Бюджет Армении имеет дефицит, и для закрытия этой трещины, естественно, требуется дополнительное финансирование. С доходностью. С этой целью правительство Армении на днях на Лондонской фондовой бирже разместило очередной транш еврооблигаций объемом в 750 млн долларов со сроком погашения 10 лет с доходностью в 3,6%. Доходность размещения составила 3,875% . Тем не менее, это наше размещение еврооблигаций не дорого, учитывая и состояние нашей экономики, и хотя бы картину процентных ставок на международных финансовых рынках”.

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