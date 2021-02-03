Макрон на русском языке призвал освободить Алексея Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к читателям своего твиттера на русском языке, призвав освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Приговор Алексею Навальном недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения", – как сообщает Арменпресс, написал Макрон.

2 февраля суд заменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом десяти месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия, оппозиционер будет отправлен в колонию на два года и восемь месяцев. Защита намерена обжаловать приговор суда.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.