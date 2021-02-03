Объединение армянских медиков Украины начинает практику выездных приемов соотечественников
Объединение армянских медиков Украины (ОАМУ) на выездном приеме соотечественников поможет получить консультации опытных врачей.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, первый прием состоится на территории комплекса армянского собора в столице Украины (ул. Горловская 215). 5 опытных врачей, в течении двух часов помогут решить насущные вопросы по здоровью, получать рекомендации, пояснения и советы.
Как известно, цель Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ) под эгидой Союза армян Украины — создание единого информационного пространства для армянских медиков Украины, объединение армян-врачей, организация возможности непрерывного профессионального роста специалистов и медицинская помощь для членов общины.
Издание напоминает также, что Союз армян Украины регулярно организовывает отдых для армянской молодежи. Летние и зимние лагеря проходят в живописных курортах страны. Председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян уделяет особое внимание проектам направленным на оздоровление соотечественников.
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