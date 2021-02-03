Bloomberg оценил состояние экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние богатейшего человека Грузии Бидзины Иванишвили оценивается в $5,67 млрд.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на грузинские СМИ, в рейтинге создатель партии "Грузинская мечта" занимает 458-е место. По оценке BBI, за минувший год его состояние не изменилось, при этом в январе оно уменьшилось на $25 млн.

Средства грузинского бизнесмена вложены в компании, работающие в разных отраслях.

Как сообщают источники, перед уходом из политики Иванишвили перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".