Bloomberg оценил состояние экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили
20:06, 3 Февраль, 2021
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние богатейшего человека Грузии Бидзины Иванишвили оценивается в $5,67 млрд.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на грузинские СМИ, в рейтинге создатель партии "Грузинская мечта" занимает 458-е место. По оценке BBI, за минувший год его состояние не изменилось, при этом в январе оно уменьшилось на $25 млн.
Средства грузинского бизнесмена вложены в компании, работающие в разных отраслях.
Как сообщают источники, перед уходом из политики Иванишвили перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".
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