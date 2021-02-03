Главы МИД Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации с Навальным

Главы МИД стран-членов Европейского союза обсудят дальнейшие действия в связи с развитием ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД ЕС 22 февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

"Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - говорится в документе.

В то же время, в заявлении ЕС отсутствует указание на возможное введение новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального, о чем ранее говорили представитель восточноевропейских государств.