В судебно-правовую систему Армении будет внедрен новый институт судей

В судебно-правовую систему Армении будет внедрен институт судей, имеющих специализацию по судебному контролю за процедурами досудебного разбирательства. Как сообщает Арменпресс, соответствующие законодательные изменения 3 февраля во втором и окончательном чтении приняло Национальное Собрание.

Согласно принятым поправкам, в суде общей юрисдикции Еревана и регионов, будут выделены отдельные судьи, которые имеют уголовную специализацию и будут рассматривать дела, касающиеся судебного контроля досудебного производства, ходатайств на арест, разрешения на обыск, правомерность задержаний и другие ходатайства и жалобы, которые присущи досудебному этапу.

Это позволит решить проблему разгрузки судебной системы, поскольку данные дела будут рассматриваться отдельными судьями и сократятся сроки их рассмотрения. Также благодаря новой системе повыситься общественное доверие к рассмотрению дел