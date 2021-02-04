ОО “Деоккупация Гадрута” при содействии аппарата президента Армении занимается проблемами гадрутцев

Около 13 500 жителей Гадрутского района Республики Арцах, оккупированного Азербайджаном вследствие второй Арцахской войны, лишились своей Родины, собственного дома и имущества и вынуждены жить в местах временного проживания и в пансионатах. Перед ними встали различные социально-экономические и правовые проблемы, для решения которых, по инициативе гадрутцев, была создана общественная организация “Деоккупация Гадрута”.

Соучредитель и исполнительный директор общественной организации Мери Давтян в беседе с «Арменпресс» рассказала, что идея создания организации появилась в дни войны, когда даже официальные источники уже не отрицали, что азербайджанская сторона установила контроль над армянским Гадрутом.

“Как в дни войны, так и после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября, мы, группа гадрутцев, организовывали различные политические акции перед зданиями международных организаций, перед иностранными дипломатическими представительствами в Армении, в частности, посольствами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Целью акций было - привлечь внимание международного сообщества к нашей проблеме, так как Гадрут армянский, он никогда не был в составе Азербайджана, в течение многих лет в переговорном процессе о Гадрутском районе никогда не было и речи”, - отмечает Мери Давтян.

Акция общественной организации “Деоккупация Гадрута” перед резиденцией президента Армении не осталась без ответа. Президент республики Армен Саркисян сразу же принял гадрутцев, выслушал их и пообещал первоочередное решение проблем нескольких десятков семей, оставшихся без крова. При его содействии были решены вопросы проживания и питания 25 семей, они временно были размещены в гостиницах и в пансионатах, им была оказана социальная помощь. “Скоординированная работа с администрацией президента продолжается. В ближайшее время при его содействии мы постараемся решить и проблему трудоустройства вынужденных переселенцев из Гадрута”, - сказала Мэри Давтян.

Говоря о задачах организации, она подчеркнула, что они хотят вопрос о деоккупации Гадрута внести в переговорную повестку Минской группы ОБСЕ. “Мы будем стучаться во все возможные двери и говорить миру, что Гадрут никогда не был в составе Азербайджана, и не может стать частью Азербайджана”, - говорит соучредитель ОО “Деоккупация Гадрута”.

ОО “Деоккупация Гадрута”, официально зарегистрированная в декабре 2020 г., на днях организовала презентацию, целью которой было широкое информирование о своей деятельности населению, в частности, жителям Гадрутского района, поселившимся на данный момент в различных областях Армении. Офис уже действует по адресу: Хоренаци 26 А.

Мэри Давтян искренне желает, чтобы в один прекрасный день общественная организация “Деоккупация Гадрута” была бы переименована, или просто прекратила бы свою деятельность, поскольку это будет означать, что они добились своей основной цели, и их желание стало действительностью.

“Несмотря на то, что гадрутцы все произошедшее уже приняли в качестве факта, однако их ожидания очень велики, они уверены и верят, что однажды возвратятся в свои армянские очаги”, - заключила Мери Давтян.