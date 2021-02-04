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ОО “Деоккупация Гадрута” при содействии аппарата президента Армении занимается проблемами гадрутцев

ОО “Деоккупация Гадрута” при содействии аппарата президента Армении занимается проблемами гадрутцев

Около 13 500 жителей Гадрутского района Республики Арцах, оккупированного Азербайджаном вследствие второй Арцахской войны, лишились своей Родины, собственного дома и имущества и вынуждены жить в местах временного проживания и в пансионатах. Перед ними встали различные социально-экономические и правовые проблемы, для решения которых, по инициативе гадрутцев, была создана общественная организация “Деоккупация Гадрута”.

Соучредитель и исполнительный директор общественной организации Мери Давтян в беседе с «Арменпресс» рассказала, что идея создания организации появилась в дни войны, когда даже официальные источники уже не отрицали, что азербайджанская сторона установила контроль над армянским Гадрутом.

“Как в дни войны, так и после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября, мы, группа гадрутцев, организовывали различные политические акции перед зданиями международных организаций, перед иностранными дипломатическими представительствами в Армении, в частности, посольствами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Целью акций было - привлечь внимание международного сообщества к нашей проблеме, так как Гадрут армянский, он никогда не был в составе Азербайджана, в течение многих лет в переговорном процессе о Гадрутском районе никогда не было и речи”, - отмечает Мери Давтян.

Акция общественной организации “Деоккупация Гадрута” перед резиденцией президента Армении не осталась без ответа. Президент республики Армен Саркисян сразу же принял гадрутцев, выслушал их и пообещал первоочередное решение проблем нескольких десятков семей, оставшихся без крова. При его содействии были решены вопросы проживания и питания 25 семей, они временно были размещены в гостиницах и в пансионатах, им была оказана социальная помощь. “Скоординированная работа с администрацией президента продолжается. В ближайшее время при его содействии мы постараемся решить и проблему трудоустройства вынужденных переселенцев из Гадрута”, - сказала Мэри Давтян.

Говоря о задачах организации, она подчеркнула, что они хотят вопрос о деоккупации Гадрута внести в переговорную повестку Минской группы ОБСЕ. “Мы будем стучаться во все возможные двери и говорить миру, что Гадрут никогда не был в составе Азербайджана, и не может стать частью Азербайджана”, - говорит соучредитель ОО “Деоккупация Гадрута”.

ОО “Деоккупация Гадрута”, официально зарегистрированная в декабре 2020 г., на днях организовала презентацию, целью которой было широкое информирование о своей деятельности населению, в частности, жителям Гадрутского района, поселившимся на данный момент в различных областях Армении. Офис уже действует по адресу: Хоренаци 26 А.

 Мэри Давтян искренне желает, чтобы в один прекрасный день общественная организация “Деоккупация Гадрута” была бы переименована, или просто прекратила бы свою деятельность, поскольку это будет означать, что они добились своей основной цели, и их желание стало действительностью.

“Несмотря на то, что гадрутцы все произошедшее уже приняли в качестве факта, однако их ожидания очень велики, они уверены и верят, что однажды возвратятся в свои армянские очаги”, - заключила Мери Давтян.


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