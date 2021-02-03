Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-02-21

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-02-21

ЕРЕВАН, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 февраля, курс доллара США вырос на 0.95 драмa и составил 520.15 драм. Курс евро сократился на 0.94 драмa и составил 625.58 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.84 драм. Курс британского фунта сократился на 0.89 драмa и составил 709.74 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 31097.6 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 493.85 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 18662.4 драм.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации