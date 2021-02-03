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Азиатские индексы выросли - 03-02-21

Азиатские индексы выросли - 03-02-21

ТОКИО, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.00% и составил 28646.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.30% и составил 1871.09 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.46% и составил 3517.31 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 29307.46 пункта.


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