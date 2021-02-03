Власти Греции планируют вакцинировать население в туристических зонах

Для обеспечения безопасного отдыха летом 2021 года власти Греции планируют вакцинировать от COVID-19 местное население, проживающее в турзонах, и работников индустрии гостеприимства. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

По числу ежедневных вакцинаций (порядка 15,5 тысячи в день) эта страна находится на пятом месте среди 27 государств ЕС. В январе было сделано 269,1 тысячи прививок, что почти на 70 тысяч больше, чем было запланировано. Обе дозы получило более 40 тысяч граждан. На первую неделю февраля на уколы записано еще 120 тысяч местных жителей.

По оценкам властей, к началу летнего сезона будет привито около трети населения. В первой очереди этого списка — сотрудники, работающие в сфере услуг и в туризме.

Европейские СМИ отмечают нетипичный подход Греции к кампании вакцинации: прививки делают и на материковой части страны, и на отдаленных островах, и в деревнях, где никогда не было вспышек коронавируса.

Так, на архипелаге Кастелоризо в восточном Средиземноморье, где зимой проживает всего 200 граждан, уже вакцинировано 80 процентов из них. Когда летом на эти небольшие острова поедут туристы, от вируса будут полностью защищены как путешественники, так и местное население.