Для специалистов очевиден рост армянских баскетболистов за последние годы: Ара Погосян

В Армении сейчас играют баскетболисты, которые в ближайшие годы могут стать профессионалами и выступать на международной арене.

Об этом Арменпресс сказал председатель регулярного чемпионата Армении по баскетболу Лиги “А” Ара Погосян.

“Для специалистов очевиден рост армянских баскетболистов за последние годы. Получилось так, что армянские баскетболисты из диаспоры начали играть в чемпионате Армении, что свидетельствует о росте Лиги. Некоторые баскетболисты Армении - равные соперники спортсменам международного уровня”, - подчеркнул он.

По словам Погосяна, сегодня в Армении около 15 - 20 баскетболистов, которые станут блестящими профессиональными баскетболистами.

По итогам регулярного чемпионата право на участие в плей-офф VBET A-League завоевали 6 команд, 4 из которых - ЦСКА, “Эребуни”, “Урарту” и “Двин” выйдут в финал, а 2 команды - “Мед Фоксес” и “Ваагни Сити” присоединятся к борьбе с полуфинала. На начальных этапах плей-офф матчи будут вестись до 4 побед, в финале - до 5 побед, при этом будут учитываются и результаты 3-го и 4-го круга регулярного чемпионата.