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В Афганистане предотвратили покушение на мэра Кабула

В Афганистане предотвратили покушение на мэра Кабула

Полицейские в среду обнаружили и обезвредили магнитную мину, которая была закреплена на автомобиле мэра Кабула Дауда Султанзоя. Как передает Арменпресс, об этом сообщили афганскому телеканалу "Толо" представители местной службы безопасности.

Никаких других деталей происшествия телеканал не приводит.

Ранее в среду в Кабуле подорвали полицейский автомобиль, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.

 

 

 


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