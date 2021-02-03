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В первый день возобновления авиасообщения с РФ приехало больше людей, чем уехало: премьер

В первый день возобновления авиасообщения с РФ приехало больше людей, чем уехало: премьер

После совещания, проведенной в муниципалитете Араратской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян прошелся по Арташату, пообщался с гражданами и ответил на их вопросы.

Как сообщает Арменпресс, во время визита премьер-министр зашел в один из магазинов и поинтересовался проблемами, связанными с торговлей. Продавец магазина отметил, что в последнее время торговля упала примерно на 20%.

«Когда возобновилось авиасообщение с Россией, в первый день приехало больше людей, чем уехало. Сейчас в России работает много людей, они не приезжали сюда уже год. Сейчас мы думаем, что сейчас, когда эти регулярные рейсы будут открыты, они начнут приезжать и тратить деньги здесь», - сказал Пашинян.


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