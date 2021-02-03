Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35 в случае победы РФ в тендере на 110 истребителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

Он заявил, что достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL. По его словам, "Рособоронэкспорт" уже направил индийской стороне предложение о поставке истребителей МиГ-35 в рамках полученного запроса на информацию (RFI), а в ходе авиасалона МАКС-2019 были проведены полеты индийских летчиков на МиГ-35.

"Ожидаем объявление индийской стороной тендера на поставку самолетов. Но более быстрая и надежная работа по этому вопросу и поставка самолетов может быть организована на основе межправительственного соглашения", - сказал замглавы ФСВТС.

В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что Россия получила приглашение к участию в индийском тендере на 110 истребителей и намерена предложить авиационный комплекс МиГ-35, продолжающий линейку самолетов семейства "МиГ", уже стоящих на вооружении индийских вооруженных сил.

В свою очередь источник "Интерфакса" в сфере военно-технического сотрудничества заявил, что для участия в этом тендере помимо МиГ-35 будут предложены и Су-35, так как "пока неизвестна точная конфигурация пожеланий индийского заказчика".

Помимо российских истребителей, в этом тендере планируют участвовать американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.