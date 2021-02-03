Россия с 15 февраля возобновит регулярное авиасообщение с Арменией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

“Принято решение с 15 февраля 2021 года на взаимной основе возобновить международное авиасообщение с Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю)”, - говорится в сообщении.

В марте 2020 г. вследствие пандемии COVID-19 Россия приостановила все зарубежные коммерческие авиаперевозки.

С 1 февраля 2021 г. между двумя странами действует пилотная программа “Путешествую без COVID-19”, которая позволяет гражданам Армении с отрицательным результатом теста на COVID-19, сданного 72 часа назад пересечь воздушное пространство России.

Правительство РФ 3 февраля сообщило, что двумя рейсами в неделю Москва-Баку возобновляется и воздушное сообщение с Азербайджаном.