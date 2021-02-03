Пандемия коронавируса меняет мир - она предоставляет международному сообществу шанс теснее работать вместе, координировать свои действия на основе мультилатеризма, солидарности и принципов верховенства закона. Об этом говорится в совместной статье канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, генсека ООН Антониу Гутерриша, глав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросовета Шарля Мишеля, а также президента Сенегала Маки Салла. Статья опубликована в среду в германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и других европейских изданиях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мир после коронавируса будет другим. Давайте использовать различные форумы и возможности, чтобы преодолеть вызовы, имея четкое видение будущего", - говорится в статье. "Мы приглашаем лидеров в области политики, экономики, религии и из других сфер участвовать в этом глобальном обмене мнениями", - подчеркивается в ней.

"Мы считаем, что этот пандемический кризис может предоставить возможность посредством эффективного сотрудничества, солидарности и координации снова достигнуть консенсуса по вопросу о международном порядке - порядке, основанном на мультилатеризме и верховенстве закона", - полагают подписавшиеся под материалом политики. "Мы полны решимости в этом духе работать вместе в рамках ООН, региональных организаций, международных форумов, таких как G7, G20, и спонтанно созданных коалиций для преодоления сегодняшних и будущих глобальных вызовов", - заверили они.

В статье отмечается, что пандемия - это "самое серьезное испытание для международной солидарности". "Как только COVID-19 ударяет лишь по одному населенному пункту, то под угрозой сразу оказываются люди и экономики во всем мире", - подчеркнули Меркель, Макрон, Гутерриш, фон дер Ляйен, Мишель и Салл. Они призвали в условиях пандемии не противопоставлять культуры и ценности, а применять комплексный подход, учитывая имеющиеся различия и соблюдая права человека.