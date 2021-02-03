Двукратный чемпион Армении по футболу “Арарат-Армения” осуществила новый трансфер. К клубу присоединился 29-летний сербский голкипер Никола Петрич

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Петрич выступал за сербские клубы “Борац Чачак”, “Младост”, “Чукарички”, греческий клуб “Паначаики” и за другие. До перехода в “Арарат-Армению” футболист вуступал за футбольный клуб “Пролетер Нови Сад”.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.