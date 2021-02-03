Никто не имеет право расслабляться: “Амазгаин” новой постановкой начинает свой театральный сезон

Театр “Амазгаин” им. Соса Саргсяна свой 29-й сезон начинает новым спектаклем. Ставится спектакль “Парящая лампа”. Главный герой пьесы - Пол, мечтающий стать волшебником. Однако препятствием становятся его семейные проблемы. В любом случае робкий мальчик не отказывается от своей мечты, он каждый день, запираясь в своей комнате, выполняет магические упражнения. На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс режиссер спектакля Мэри Маргарян отметила, что родители мальчика, похоже, хотят лишить Пола его мечты, заявляя, что его мечта нереальна. Упрямство мальчика - это уникальная история силы воли, которая актуальна и сегодня. “В спектакле мы показываем комнаты всей семьи. Создается впечатление, что зрители, как бы втайне, наблюдают за происходящим в разных комнатах. Все герои поют на протяжении всего спектакля”, - рассказала Мэри Маргарян.

Наринэ Григорян, художественный руководитель театра играет в спектакле роль матери героя. Она выделила один важный посыл: мечтать – еще не означает получать это. Для этого нужно действовать, работать и верить. Главный герой, Пол, постоянно работает над воплощением своей мечты, в отличие от других героев, которые считали свои мечты несбыточными. Мальчик показывает лучший пример волеизъявления. Да, мечтать - не значит получать, чтобы реализовать мечту нужно приложить силы. Что касается нас, нашей Родины, мы - хозяева своей Родины. Мы находимся в авангарде искусства, никто не имеет права расслабляться”, - добавила Наринэ Григорян.

Главного героя спектакля играет актер Нарек Багдасарян. Он впечатлен силой воли своего персонажа. Пол делает все, чтобы стать лучше. Все члены его семьи - жертвы несбывшихся мечтаний. Но благодаря Полу они преодолевают все преграды.

“У нас есть привычка чего-то желать, но мы не привыкли идти к этому. Мой персонаж не такой. Он любит чудеса, он постоянно пытается стать лучше, но он немного напуган. Несмотря на это, его сила воли оказывается сильнее”, - сказал актер.

Спектакль отличается мастерской игрой актеров, качественным оформлением, оригинальными декорациями.

Премьеры спектакля запланированы на 6, 7, 14 и 27 февраля.