На совещании под председательством премьера в Арарате обсуждены текущие и предстоящие программы

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Араратскую область с целью обсуждения текущих и предстоящих программ. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в состоявшемся в областном муниципалитете совещании приняли участие министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, губернатор Араратской области Размик Тевонян, заместители губернатора, руководители областных подразделений прокуратуры, Следственного комитета, полиции, Вооруженных сил и другие должностные лица.

Премьер-министр отметил, что такие рабочие встречи и обсуждения пройдут во всех министерствах, ведомствах и областных администрациях, чтобы подвести итоги осуществленной работы и оценить предстоящие проекты.

“Конечно, Араратская область - это, прежде всего, среда сельскохозяйственной деятельности, и в ближайшее время мы должны провести сельскохозяйственные подготовительные работы, сегодня мы обсудим и эту тему. Конечно, в нашей повестке есть вопросы, связанные с развитием бизнес-среды, социально-экономические, правовые вопросы и вопросы безопасности, и мы обсудим все эти вопросы, дадим соответствующие поручения и подведем текущие итоги. Также оценим, какие у нас есть первоочередные и приоритетные проблемы, которые нам нужно решать”, - сказал Никол Пашинян.

Губернатор и вице-губернаторы Арарата коснулись зафиксированных в прошлом году результатов, отметив, что из-за пандемии коронавируса и войны производство сельхозпродукции несколько снизилось, однако, например, производство винограда и овощных хозяйств увеличилось. Было отмечено, что количество сельскохозяйственных угодий в области составляет 156 тыс гектаров, включая пастбища. Количество посевных земель достигает 42 тыс гектаров.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность последовательных шагов по увеличению пахотных земель, отметив, что правительство продолжит предпринимать шаги по развитию сельского хозяйства посредством различных мероприятий и программ субсидирования. Никол Пашинян подчеркнул необходимость повышения эффективности реализуемых программ по созданию современных садов, тепличных хозяйств и ферм и поручил ответственным лицам оценить посредством мониторинга проблемы и предложить решения. Глава правительства отметил, что государство будет и впредь предпринимать шаги по обеспечению максимально благоприятных условий для реализации инвестиционных программ, по мере необходимости вносить конкретные законодательные изменения, а также существенные изменения в программы.

Было отмечено, что в 2020 году в области было реализовано 73 субвенционные программы на 2,5 млрд драмов, из которых государство софинансировало 1,3 млрд драмов. Осуществлен последовательный мониторинг для обеспечения эффективности реализации всех программ. В течение первого месяца 2021 года из Араратской области уже поступило 5 заявок на субвенционные программы.

В ходе обсуждения были обсуждены связанные с подготовкой к весенним сельхозработам вопросы, проблемы в строительстве, образовании и других сферах и возможности их решения.

Представитель Вооруженных сил сообщил, что оперативная обстановка на границе в Араратской области спокойная и находится под полным контролем армянских сил. Руководители областных подразделений прокуратуры, Следственного комитета и полиции выступили с докладами, представив ход работ по обеспечению правопорядка.

После совещания премьер-министр Пашинян прошелся по Арташату, пообщался с гражданами, ознакомился с их проблемами и ответил на различные вопросы.