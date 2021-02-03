Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование.

"Вакцина не имеет национальности. Важно, чтобы препарат был действующим. Если вакцина "Спутник" будет утверждена Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) и Высшим органом здравоохранения Франции, не будет никакой блокировки на ее распространение, если она соответствует научным нормам и требованиям контроля в Европе", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.

Во вторник французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.