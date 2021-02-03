Цикл “Севан” художника Карена Оганяна будет представлен в Центре искусств Гафесчян

На экспозиции “Карен Оганян. Севан”, которая откроется в Центре искусств Гафесчян 5 февраля, впервые будет представлен один из циклов художника, созданных за последние годы.

Карен Оганян - один из тех художников периода независимости современного армянского изобразительного искусства 2000-х годов, каждая новая работа или цикл которого имеют что сказать как с точки зрения современности, так и актуальности.

Как передает Арменпресс, цикл из трех полотен “Севан” также представляет подобные тенденции. Будучи связанными с определенным стилем работ художника, созданными за последние 20 лет, каждое из них отличается от предыдущих полотен Оганяна.

“Художник своими полотнами сегодня переосмысливает живопись в соответствии с тем вектором, который особенно развивается в последние годы, в том числе и под влиянием современных технологий. В этом плане полотнам художника придают значение и за пределами армянской живописи, в том числе и с точки зрения местной интерпретации западной живописной традиции. Несмотря на свое название, этот цикл посвящен не столь всем нам известной горной красавице, а скорее современной живописи, ее традициях и актуальных вопросах”, - говорится в сообщении центра.

Экспозиция “Карен Оганян. Севан” будет действовать в Центре искусств Гафесчян с 5 февраля по 23 мая 2021 года. Она представит посетителю одного из самых выдающихся современных армянских художников, и даст возможность задуматься о современной живописи в контексте наших новых реалий.