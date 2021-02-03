Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающая вопрос о происхождении коронавируса COVID-19, в среду посетила Уханьский институт вирусологии, сообщают СМИ из Пекина.

Посещению института уделяется серьезное внимание, поскольку по некоторым версиям, пандемия началась именно в результате утечки коронавируса из его лаборатории. Такие предположения, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я с нетерпением жду очень продуктивного дня, встречаясь с ключевыми людьми здесь и задавая все важные вопросы, которые необходимо задать", - сказал перед отъездом в институт входящий в состав команды эксперт ВОЗ Питер Дасзак, президент некоммерческой неправительственной организации EcoHealth Alliance.

Команду международных экспертов из 12 стран мира, в которую входит и представитель России, возглавляет эксперт Всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.