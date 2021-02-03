Студенты из Армении могут бесплатно получить престижное техническое образование и международную прак

ЕРЕВАН,3 ФЕВРАЛЯ,АРМЕНПРЕСС/ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ. Армении проходит ежегодный набор кандидатов на бесплатное обучение в ведущих технических вузах РФ в рамках сотрудничества России и Армении в сфере подготовки кадров для атомной энергетики. Ежегодно более 200 кандидатов из Армении поступают по квотам в вузы России, а из них около 60 выбирают инженерно-техническое направление.

Госкорпорация «Росатом» выделила на 2021/22 учебный год 4 квоты для армянских студентов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по атомным специальностям. В списке университетов-партнеров Росатома – 11 учебных заведений от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Томска, среди которых Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В 2020 году 4 студента из Армении успешно прошли отбор и зачислены по квоте в выбранные ими вузы.

«Кадры всегда были и останутся главным активом атомной отрасли, а в свете перспектив продления Армянской АЭС и после 2026 года, а также развития сферы в целом - вопрос подготовки кадров крайне важен. Я призываю молодёжь воспользоваться возможностью получить современное образование», - отмечает ведущий инженер отдела обеспечения качества Армянской АЭС Ашот Саргсян. «В свое время я стал стипендиатом Всемирного ядерного университета и это помогло мне получить передовые знания в области обеспечения безопасной и надежной эксплуатации атомной станции и применить их в дальнейшей работе в Армении», - отмечает Ашот Саргсян.

Значительными преимуществами технических вузов России является то, что постоянно модернизируются программы подготовки, и студенты проходят производственную практику на атомных объектах. Кроме того, студенты получают ежемесячную стипендию, скидки на проезд, а также на посещение театров и музеев.

«Школьники и студенты из Армении показывают очень высокий уровень знаний на отборочных мероприятиях и уже не первый год успешно проходят отбор и учатся у нас в университетах. Ведущие технические вузы России – это хорошая путевка в науку, так что ждем с нетерпением молодых гениев к нам в команду», - отметил Георгий Тихомиров, заместитель директора института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ «МИФИ».

Для участия в отборочных мероприятиях необходимо зарегистрироваться до 20 февраля на сайте: https://education-in-russia.com/, прикрепив все необходимые документы в соответствии с перечнем. Экзамены пройдут весной на базе Российского центра науки и культуры в г. Ереван. Во время встречи абитуриента и экзаменаторов также будут учитываться академические достижения, в частности участие в олимпиадах и других образовательных инициативах.

Росатом – единственная в мире компания, обладающей ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Росатом объединяет активы в широком диапазоне, включая проектирование, строительство, эксплуатацию атомных электростанций и их вывод из эксплуатации, добычу урана, его переработку и обогащение, поставки ядерного топлива, хранение отработавшего топлива, его транспортировку и безопасную переработку. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Госкорпорации заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Сегодня Росатом объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности около 250 тыс. человек.

Ассоциация высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» была создана в 2011 году в целях содействия инновационному развитию и технологической модернизации Росатома. Вузы-члены Ассоциации принимают активное участие в создании и реализации приоритетных проектов в рамках образовательной системы Госкорпорации «Росатом», предоставляя широкие карьерные возможности обучающимся для трудоустройства на предприятиях атомной отрасли.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ, один из опорных вузов Росатома) - один из первых национальных исследовательских университетов России. В настоящее время МИФИ - базовое высшее учебное заведение атомной промышленности России, специализирующееся на подготовке инженеров: физиков, математиков, системотехников - инженеров-исследователей, обладающих глубокими знаниями физико-математических дисциплин в сочетании с серьезной инженерной подготовкой.