НАН призывает Минскую группу поддержать ЮНЕСКО в мониторинге оценки культурного наследия Арцаха

Национальная академия наук Республики Армения распространила заявление о вопросах сохранения и мониторинга культурного наследия Арцаха на территориях, подконтрольных Азербайджану. Арменпресс представляет заявление Национальной академии наук Армении.

“За эти месяцы, последовавшие после подписания трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России о прекращении военных действий, стиль действий высшего руководства Азербайджана, фальсификация и милитаристская риторика в соцсетях и на международных площадках не оставляют сомнений в том, что нынешнее руководство Азербайджана сделает все возможное для срыва усилий по установлению мира в регионе и деарменизации Арцаха.

На протяжении многих лет вследствие ненависти, отрицающей армян и армянство, сегодня армяноненавистничество превратилось в важную составляющую идентичности азербайджанского общества.

Руководство Азербайджана, “добившееся успехов” в практиках ассимиляции коренных народов региона, этнических чисток, периодически повторяющихся массовых погромов, в эти дни политику фальсификации истории региона, уничтожения армянского культурного наследия или албанизации сделало своей национальной задачей. Обсуждения безосновательного предложения о провозглашении Шуши культурной столицей всего тюркского мира с участием Ильхама Алиева, заявление председателя Ассоциации архитекторов Азербайджана об уничтожении армянских церквей Арцаха, назначение проповедником Дадиванка удина Рафика Данакари и проведение театрализованных обрядов, провокационное заявление в СМИ о 300 албанских церквях в Арцахе -очевидные свидетельства претворения в жизнь этой политики. Политика уничтожения и отчуждения армянского культурного наследия представляется международному сообществу как шаг к восстановлению религиозного права албанского народа, используя для этой цели представителей азербайджанского народа, живущего в статусе политического заложника. В настоящее время предпринимается попытка любой ценой претворить в жизнь проект “Удинская Церковь”. Он стал важным инструментом национальной цели фальсификации истории. Азербайджанские власти не упускают случая заявить, что, как правопреемник Церкви Агван, Удинская церковь имеет право распоряжаться церквями, находящимися в Арцахе, в исторической провинции Утик, и даже на территории нынешней Турции, которые азербайджанскими историками - фокусниками провозглашены албанскими.

В научном плане вся гнусность подобного поведения, не выдерживающего какой-либо критики и не имеющего минимального отношения к нравственности в политическом плане, становится более четкой, когда бросаем ретроспективный взгляд на историю Церкви Агвана и исторический путь, пройденный народом удинов. Исторические факты свидетельствуют о том, что Агванская церковь на протяжении всей истории тесно была связана с Армянской церковью, после периода апостольской проповеди была вновь признана внуком Григория Просветителя Григорисом в 330-332 годах, и на протяжении всей дальнейшей истории ее духовные лица были частью иерархической системы Армянской церкви.

Лидеры Церкви Агвана были рукоположены католикосами Армянской церкви, или, иногда, с их согласия.

В развитом средневековье Церковь Агвана полностью становится Армянской. Когда с начала 15-го века в Гандзасар переезжает католикосат, сан Агванский Католикос остается лишь почетным саном.

Для сокрытия случаев уничтожения и вандализма объектов армянского культурного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях Азербайджана распространяются заявления на уровне первого лица, что армяне якобы уничтожили 64 из 67 мечетей, находящихся на территории Арцаха.

Эти заявления заведомо ложные, они имеет политический подтекст. Достаточно сказать, что согласно утвержденному правительством Азербайджана в 1988 году перечню культурных и исторических памятников, находящихся под государственной охраной, в соседних регионах Нагорно-Карабахской автономной области насчитывается 27 мечетей. В этом списке указано, что в Нагорном Карабахе якобы 282 памятника. На сегодняшний день на границах Нагорного Карабаха зарегистрировано около 3 900 памятников, в том числе 241 монастырей и церквей. В результате исследований список памятников в Карвачаре и Кашатаге был полностью обновлен. Зарегистрировано около 750 памятников, в том числе 53 монастыря и церкви. Эти данные показывают, что фальсификация фактов была важной частью государственной политики Азербайджана.

После развязанных боевых действий против Арцаха большинство этих памятников перешло под контроль Азербайджана; рано или поздно их постигнет судьба армянского культурного наследия на территории Нахичевани, они будут разрушены или, в лучшем случае, переименованы в афганские.

Национальная академия наук Республики Армения считает, что сохранение армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, является одним из ключевых условий установления прочного мира в регионе и преодоления гуманитарного кризиса и требует безотлагательного решения.

Национальная академия наук Республики Армения особо ценит приверженность российских миротворцев защите Дадиванка и считает, что объем этого обязательства следует расширить, чтобы максимально исключить случаи вандализма и разрушения памятников истории и культуры.

Национальная академия наук высоко оценивает закрепление положений об обеспечении безопасности армянского населения в Нагорном Карабахе, сохранении армянского культурного наследия, безопасном возвращении перемещенных лиц и беженцев в места их прежнего проживания, о необходимости обмена телами военнопленных и погибших без промедления и выражает надежду, что будут разработаны действенные механизмы для их решения.

Особо оценивая положения резолюции Совета безопасности ООН 2377, принятой на сессии 24 марта 2017 г., которые предусматривают, что “незаконное уничтожение культурного наследия, мародерство, контрабанда культурных ценностей в результате вооруженного конфликта являются попыткой отрицания исторических корней и культурного разнообразие, обострения конфликта, препятствования постконфликтному национальному примирению, тем самым подрывая безопасность, стабильность, социальное, экономическое и культурное развитие пострадавших стран”, Национальная академия наук Республики Армения призывает сопредседателей Минской группы содействовать Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в мониторинге состояния культурного наследия в зоне боевых действий. В то же время мы призываем международные организации по защите культурных ценностей, такие как Международный совет музеев (ICOM), Международный совет по сохранению памятников (ICOMOS), Международная коалиция по защите наследия в условиях конфликта активно поддерживать и поощрять ЮНЕСКО в реализации этой инициативы”.