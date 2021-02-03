Генеральный консул Армении и лидер Иракского Курдистана обсудили ситуацию в регионе
Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани 2 февраля в Эрбиле с генеральным консулом Республики Армения Аршаком Манукяном обсудил ситуацию в регионе, а также отношения между автономией Иракского Курдистана и Арменией. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство “Шафак”.
В ходе встречи генеральный консул Республики Армения высоко оценил усилия Барзани в борьбе за свободу и права народа Курдистана.
Стороны подчеркнули важность расширения отношений между Иракским Курдистаном и Республикой Армения.
13 марта 2017 года президент Армении подписал указ о создании Генерального консульства Армении в столице Иракского Курдистана Эрбиль.
Генеральное консульство действует в регионе Курдистана в провинциях Эрбиль, Сулеймания и Дохук.
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