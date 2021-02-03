Президент Армении внимательно следит за происходящими в стране процессами

Президент республики Армен Саркисян, который под наблюдением врачей в домашних условиях продолжает лечение от COVID-19 и работает дистанционно, внимательно следит за происходящими в стране процессами. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Свое беспокойство по поводу существующих проблем и вызовов, свою позицию и преставления относительно выхода из сложившейся ситуации, путей решения проблем президент Саркисян неоднократно выражал в ходе встреч с различными политическими силами и общественными организациями, представителями интеллигенции, отдельными лицами, а также в ходе своих выступлений и интервью.

В ближайшие дни, после возвращения на родину, президент республики продолжит обсуждения.