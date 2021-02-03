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Участок Ахтала-Негоц будет временно закрыт для движения транспорта

Участок Ахтала-Негоц будет временно закрыт для движения транспорта

Участок Ахтала-Нила межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6) в связи с установлением водопровода 4 и 5 февраля с 14:30 до 18:00 будет закрыт для движения транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Работы осуществляются в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).

Министерство за причиненные неудобства участникам дорожного движения приносит свои  извинения.


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