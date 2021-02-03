Участок Ахтала-Негоц будет временно закрыт для движения транспорта
12:27, 3 Февраль, 2021
Участок Ахтала-Нила межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6) в связи с установлением водопровода 4 и 5 февраля с 14:30 до 18:00 будет закрыт для движения транспорта.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.
Работы осуществляются в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).
Министерство за причиненные неудобства участникам дорожного движения приносит свои извинения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен