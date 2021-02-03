Министр территориального управления Арцаха в Москве встретился с российскими коллегами

Министр территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Айк Ханумян, находящийся с рабочим визитом в Москве, в ходе встреч с российскими коллегами обсудил вопросы, касающиеся полноценного восстановления жизнедеятельности в Арцахе, совершенствования инфраструктур и их бесперебойной работы.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Республики Арцах.

“Айк Ханумян с 21 по 24 января с рабочим визитом уже был в Москве. В сопровождении председателя организации “Диалог” Юрия Навояна он провел встречи и обсуждения с российскими коллегами, а также с руководителями ряда общественных инициатив, которые выразили готовность оказать Арцаху гуманитарную помощь. В ходе встреч официальный представитель Арцаха отметил эффективность деятельности российского миротворческого контингента и гуманитарного центра в деле безопасности, восстановления и обеспечения мирной жизнедеятельности в Арцахе”, - сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Республики Арцах.