У здания Национального собрания Армении приводу в полицию подвергнуты восемь граждан. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Они находятся в полиции за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса Республики Армения “Об административных правонарушениях” (невыполнение законного требования военнослужащего войск полиции или служащего полиции).

“Движение за спасение Родины” 3 февраля у здания НС проводит акцию протеста против ряда законопроектов, включенных в повестку заседания Парламента.

Участники акции решили прошествовать к Площади Республики.