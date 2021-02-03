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У здания Национального собрания Армении приводу в полицию подвергнуты восемь граждан

У здания Национального собрания Армении приводу в полицию подвергнуты восемь граждан

У здания Национального собрания Армении приводу в полицию подвергнуты восемь граждан. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Они находятся в полиции за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса Республики Армения “Об административных правонарушениях” (невыполнение законного требования военнослужащего войск полиции или служащего полиции).

“Движение за спасение Родины” 3 февраля у здания НС проводит акцию протеста против ряда законопроектов, включенных в повестку заседания Парламента.

Участники акции решили прошествовать к Площади Республики.


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