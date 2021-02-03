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В ряде населенных пунктов Мартуни и Аскерана будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

В ряде населенных пунктов Мартуни и Аскерана будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

Близ сел Сос, Ннги, Керт, Кармир Шука Мартунинского района Арцаха, города Чартар и райцентра Мартуни, а также общины Хнацах Аскеранского района для обнаружения неразорвавшихся боеприпасов будут проведены разведывательные работы.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

Фонд “Центр гуманитарного разминирования” также сообщает, что вблизи общин Айгестан и Хнацах Аскерана, а также города Мартуни будут осуществлены взрывные работы.

“При звуках взрывов просим не проявлять беспокойства. Для получения дополнительной информации можно позвонить на короткий номер 911”, - сообщили в ГСЧС.


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