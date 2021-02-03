Азербайджанская сторона отменила поиски на направлениях Физули и Джабраила

В результате поисковых работ, проведенных в местах боевых действий, на участке города Гадрут обнаружены останки еще одного погибшего. Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян.

“Предварительно невозможно выяснить, является ли погибший гражданским лицом или военнослужащим. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения личности погибшего. В общем, по сей день обнаружены останки 1 355 погибших военнослужащих и гражданских лиц. На 3 февраля были запланированы поисковые работы в направлении Варанды (Физули) и Джракана (Джабраил), однако азербайджанская сторона, без представления каких-либо причин, не разрешила их”, - отметил Тадевосян, добавив, что параллельно продолжаются работы по поиску оставшихся в живых военнослужащих и граждан.

“Каждый вечер сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям представляют родителям результаты проведенных работ, обсуждают и программируют задачи на следующий день”, - пояснил Тадевосян.