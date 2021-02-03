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Вардан Минасян возглавил казахстанский “Тараз”

Вардан Минасян возглавил казахстанский “Тараз”

Бывший главный тренер национальной сборной Армении по футболу и ереванского клуба “Арарат-Армения” Вардан Минасян возглавил казахстанский футбольный клуб “Тараз”.

Он уже встретился с игроками клуба и выразил надежду, что их сотрудничество будет успешным.

Вардан Минасян свою тренерскую карьеру начал в 2004 году в молодежной сборной Армении, затем он тренировал “Пюник”, “Арарат-Армению” и национальную сборную Армении.

Под руководством Минасяна “Арарат-Армения” провела 69 матчей, одержала 41 победу, зарегистрировала 14 ничьих и потерпела 14 поражений.

Вардан Минасян был тренером казахстанского “Тобола”. Руководство этой командой он взял на себя в апреле 2014 года, в 2015 году был уволен с занимаемой должности.


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