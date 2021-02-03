В Армении подтверждено 190 новых случаев COVID-19, вылечились 358 заболевших

По состоянию на 11:00 3 февраля в Армении подтверждено 190 новых случая COVID-19, 358 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. Таким образом, за последние сутки проведено 2 580 тестов, всего проведено 654 494 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 167 421 случаев COVID-19, 158 693 из которых вылечились, есть 3 089 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 855 пациентов.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.