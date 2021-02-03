“Боруссия” вышла в четвертьфинал Кубка Германии по футболу

В 1/8 финала розыгрыша Кубка Германии по футболу дортмундская “Боруссия” сыграла с “Падерборном”.

Как передаетАрменпресс, дортмундская команда победила со счетом 3:2. В составе “Боруссии” отличились Эмре Джан, Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.

Дортмундская “Боруссия” вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Германии.