В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:24, 3 Февраль, 2021
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 1482 км к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи города Анга-Роа, где проживают 3,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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