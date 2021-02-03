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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 1482 км к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи города Анга-Роа, где проживают 3,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация об угрозе цунами не поступала.


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