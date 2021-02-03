Байден и его супруга почтили память полицейского, погибшего при беспорядках в Конгрессе

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл во вторник почтили память погибшего в результате беспорядков в Конгрессе США сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Ранее прах Сикника был доставлен в Капитолий для церемонии прощания. Как поясняют журналисты пресс-пула, президент и первая леди США прибыли в здание Конгресса во вторник вечером,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду останки полицейского будут захоронены на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Помимо Сикника, в результате беспорядков погибли еще четыре человека.