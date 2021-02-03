“Ювентус” в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка одержал победу над “Интером”
“Интер” и “Ювентус” провели первый полуфинальный матч чемпионата Италии по футболу.
Как передает Арменпресс, счет матча, проходившем в Милане, открыл Лаутаро Мартинес, однако “Ювентусу” удалось победить благодаря дублю Криштиану Роналду. Счет матча “Интер” -“Ювентус” - 1:2.
Ответный матч команд состоится в Турине 9-го февраля.
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