“Ювентус” в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка одержал победу над “Интером”

“Интер” и “Ювентус” провели первый полуфинальный матч чемпионата Италии по футболу.

Как передает Арменпресс, счет матча, проходившем в Милане, открыл Лаутаро Мартинес, однако “Ювентусу” удалось победить благодаря дублю Криштиану Роналду. Счет матча “Интер” -“Ювентус” - 1:2.

Ответный матч команд состоится в Турине 9-го февраля.