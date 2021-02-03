Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

“Ювентус” в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка одержал победу над “Интером”

“Ювентус” в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка одержал победу над “Интером”

“Интер” и “Ювентус” провели первый полуфинальный матч чемпионата Италии по футболу.

Как передает Арменпресс, счет матча, проходившем в Милане, открыл Лаутаро Мартинес, однако “Ювентусу”  удалось победить благодаря дублю Криштиану Роналду. Счет матча “Интер” -“Ювентус” - 1:2.

Ответный матч команд состоится в Турине  9-го февраля.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации