На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом, открыт для других видов транспортных средств. Закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

На автодорогах Гегаркуникской и Сюникской областей - местами гололедица.

В Ширакской области: в Гюмри и в Ашоцке - туманы.

2-го и 3-го февраля с 14:00 до 18:00 участок Ахтала-Негоц межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М-6) вследствие взрывных работ и угроз камнепадов будет закрыта. Альтернативной дороги не установлено.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось около 500 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.