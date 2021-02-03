Цены на цветные металлы - 02-02-21

ЛОНДОН, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.25% и составила 1982.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.64% и составила 7823.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.42% и составила 2035.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.53% и составила 17855.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.67% и составила 22984.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.50% и составила 2573.50 долларов США, цена на молибден выросла на 3.55% и составила 24427.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 41250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.