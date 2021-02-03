Газета “Айастани Анрапетутюн”: Важны все вопросы, связанные с Севаном

“1 февраля Министерство окружающей среды распространило сообщение, что именно с этого дня с новым размахом начинаются процессы, направленные на решение инвентаризированных проблем озера Севан. У министра состоялось совещание на тему предоставления прав на аренду и демонтажа незаконных построек на прибрежных территориях озера Севан. Как всегда и правильно формулирует “Айастани Анрапетутюн”, значение озера Севан является общенациональным, он играет климатообразующую роль в регионе, а поскольку проблема Севана является национальной, поэтому каждое решение должно быть направлено на национальные интересы. Вопросы, поднятые в ходе консультации, безусловно, важны. Но они не новы, их всегда обсуждали. Не поменялись ли приоритеты в послевоенный период? Дело, например, в том, что после войны незнание того, как проходят новые границы, заставляет переживать за судьбу Севана и совсем с другой точки зрения․Граница приближается, и безопасность истоков озера уже под угрозой. Существует проблема рек Арпы и Воротан. Учитывая антиармянскую политику врага, мы не можем исключить случаи отравления вод. Следовательно, что нужно делать, как контролировать процесс, чтобы не было угроз Севану? Не будем забывать, что этот век - также век гидротерроризма, и пресные водные ресурсы имеют стратегическое значение. Для получения разъяснений по данному вопросу “Айастани Анрапетутюн” обратилась к директору Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Армении, профессору Бардуху Габриеляну”.

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