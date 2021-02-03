Газета “Айастани Анрапетутюн”: Военно-политические послания учений в Карсе

Турция и Азербайджан начали десятидневные совместные военные учения в Карсе, вблизи от границ Армении. Военный аспект послания учений заключается в том, что проверяется эффективность совместного командно-штабного взаимодействия войск двух стран, а также повышается боеспособность войск. Несравнимо более многозначительными являются военно-политические послания учений. Если они направлены на оказание давления на Армению с целью выполнения положений трехстороннего заявления и расширения регионального экономического сотрудничества, открытия логистической инфраструктуры, то это не имеет смысла. Поскольку такие вопросы установлены в единственном, имеющем юридическую силу, трехстороннем заявлении, нарушителем реализации пунктов которого, безусловно, является сам Азербайджан. Если рассматривать тот вариант, что учения проводятся у западных границ Армении, то это напрямую означает подготовку к конфронтации с Россией, поскольку известно, что по межгосударственному соглашению Армения-Россия контроль этой границы осуществляют российские пограничные войска и дислоцированная в Гюмри 102-я российская военная база”.

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