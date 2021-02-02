Известен календарь игр сборной Армении до 21 года в отборочном цикле Евро-2023

Сборная Армении до 21 года отборочную кампанию чемпионата Европы 2023 года начнет с выездного матча с Фарерскими островами. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА.

Расписание игр группы «H» было утверждено 2 февраля.

8 июня, 2021: Фарерские острова (до 21 года) - Армения (до 21 года)

2 сентября, 2021: Армения (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года)

7 сентября, 2021: Украина (до 21 года) - Армения (до 21 года)

7 октября, 2021: Армения (до 21 года) - Сербия (до 21 года)

12 октября, 2021: Армения (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года)

11 ноября 2021: Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года)

24 марта, 2022: Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года)

19 марта, 2022: Сербия (до 21 года) - Армения (до 21 года)

2 июня, 2022: Северная Македония (до 21 года) - Армения (до 21 года)

7 июня, 2022: Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года).