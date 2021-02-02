Центробанк Армении прогнозирует замедление темпов кредитования

Центральный банк Армении получает сигналы от партнеров банковской системы, согласно которым банки могут в некоторой степени замедлить темпы кредитования. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал председатель Центробанка Мартин Галстян.

«Мы также получаем сигналы от наших партнеров по банковской системе, что в этом году большинство банков могут попытаться сократить свои балансы, в результате чего предполагается, что банки могут замедлить темпы кредитование», - сказал Галстян.

Он напомнил, что в 2020 году Армения пережила коронавирусную эпидемию и войну, в экономике есть отрасли, которые пострадали больше других.

«И ожидать, что кредитование этих секторов будет в том же объеме, что и в предыдущие годы, весьма оптимистично. Банки, будучи прагматичными, думают, что в этом году будет произведен некоторый пересмотр балансовых отчетов», - сказал председатель ЦБ, добавив, что необходимо приложить усилия, чтобы это число было как можно меньше.

По словам председателя Центрального банка, самое важное действие, которое должно предпринять правительство в этом году, - это проведение структурных реформ, которые поспособствуют повышению потенциального уровня экономики и роста. Т.е. государство должно быть в состоянии осуществлять государственные расходы, в основном государственные капитальные затраты. При этом низкие показатели капитальных расходов в предыдущие годы вызывают серьезную обеспокоенность Центрального банка.