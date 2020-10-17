Предстоящие на 3 февраля мероприятия
18:13, Февраль 02, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:26 Центробанк Армении прогнозирует замедление темпов кредитования
- 18:13 Предстоящие на 3 февраля мероприятия
- 17:55 Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"
- 17:36 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-02-21
- 17:33 Азиатские индексы - 02-02-21
- 17:30 Армения выпустила евробонды на сумму 750 млн долларов
- 17:28 Во время войны Армения не обращалась в ОДКБ: Зась
- 17:20 МИД Арцаха призвал страны и организации быть предельно корректными в своих высказываниях
- 17:19 Первый электромобиль Apple поможет создать Hyundai
- 17:03 Байден подпишет несколько указов о миграции, отменяющих принятые при Трампе правила
- 16:50 Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
- 16:38 Объявлен конкурс на расширение возможностей Национального парка “Севан”
- 16:37 Клинические испытания пятой российской вакцины от коронавируса планируются на конец года
- 16:28 Давид Галстян арестован: суд удовлетворил ходатайство СНБ
- 16:15 Экономика Чехии в 2020 году пережила рекордный спад
- 16:05 В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году
- 16:00 Согласно прогнозам ЦБ, экономический спад 2020 года составит 7,8%
- 15:47 Из внешнего сектора на экономике Армении, в основном, сказывается инфляционное воздействие: ЦБ
- 15:37 Электронная система отчетности имеет проблемы: разъяснение КГД
- 15:34 Беспилотник израильской армии упал на территории сектора Газа
- 15:16 Илон Маск временно отказался от Twitter
- 15:10 Суд разрешил Кочаряну с 3 по 8 февраля выехать из Армении
- 15:05 На заседании Совета безопасности обсуждалась ситуация вокруг Армении и Арцаха
- 14:52 В ОДКБ заявили, что в 2021 году проведут около восьми крупных учений
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