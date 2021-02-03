ЕСПЧ рассматривает перенос вопроса нарушений Азербайджана в Комитет министров СЕ

Правительство Азербайджана не соблюдает промежуточные меры в отношении заключенных, вынесенные Европейским судом по правам человека условий. Армянское представительство в ЕСПЧ, чтобы усилить давление на Азербайджан, постоянно поднимает эти вопросы. Об этом в беседе с Арменпресс заявил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

“На данном этапе суд уже обсуждает возможность передачи вопроса в Комитет министров Совета Европы, это уже ведет к политическому органу, принимая во внимание, что Азербайджан очень плохо сотрудничает или вообще не сотрудничает с судом, не предоставляет информации. Информация о пленниках бывает неполной, без подробностей. Поэтому мы постоянно настаиваем на том, чтобы суд перенес вопрос в повестку Комитета министров, поскольку, считаем, что настало время, чтобы вопрос пленных обсуждался на этой площадке”, - подчеркнул Киракосян, добавив, что на этой площадке давление на Азербайджан будет больше.

На вопрос, почему Азербайджан пытается представить пленных в качестве террористов, они пытаются затянуть процесс или есть и другие намерения, Киракосян ответил, что это тактика Азербайджана, представляя пленных в качестве террористов, пытаются оправдать затягивание правового процесса. По словам представителя Армении в ЕСПЧ, такими шагами Азербайджан также пытается международному сообществу представить себя “жертвой”, это он считает совершенно абсурдным.

“Это абсурдная попытка, с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики. Такого вообще нет, очевидно, что таким образом они пытаются отвести обвинения в их адрес, потому что на протяжении всей войны именно они использовали наемников, экстремистские террористические группировки и т. д. Теперь они говорят о террористах. Я считаю, что это тактика отвлечения внимания, которая не сработает”, - заключил Киракосян.