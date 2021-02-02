Никаких серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Клинические испытания полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее, на первой и второй фазе, которые тоже были опубликованы ранее. <...> Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти 30 тысяч испытуемых не было обнаружено", - сказал Гинцбург на брифинге,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы на первой и второй фазах клинических испытаний", - добавил он.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.