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Первый электромобиль Apple поможет создать Hyundai

Первый электромобиль Apple поможет создать Hyundai

Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.

Компания из Купертино заинтересована в модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform. Именно на ее основе и собираются создать первый электромобиль Apple Car. Проектировать и производить ряд компонентов будут специалисты Hyundai, а сборкой электрокара займутся на заводе дочерней Kia в США,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В случае успеха, прогнозирует аналитик, Apple расширит свою программу производства электрокаров. Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA.

Apple не собирается разрабатывать собственный электрокар с нуля, выиграв время для подготовки вывода его на рынок. Компания сосредоточится на программном и аппаратном обеспечении для беспилотного управления, полупроводниках, дизайне и прочем. Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году.


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