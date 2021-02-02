Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах

Сирийские наемники должны покинуть Нагорный Карабах, их деятельность у границ страны-члена Организации Договора коллективной безопасности содержит риски для ОДКБ. Как передает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

“У нас есть информация о присутствии и действиях наемников из Сирии в зоне карабахского конфликта. Все сирийские наемники, боевики должны покинуть эту территорию, прекратить свою деятельность, так как создание формирований боевиков, отрядов, незаконных вооруженных единиц непосредственно вблизи границ страны-члена ОДКБ содержит определенные риски для нашей коллективной безопасности”, - сказал Зась.

Во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года, азербайджано-турецкая сторона привлекла для боевых действий против армян также сирийских наемников, которые на самолетах, причем на гражданских самолетах, перевозились в зону военных действий. О пребывании в Арцахе в ходе войны сирийских наемников заявляли и спецслужбы других стран, в частности глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.