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Клинические испытания пятой российской вакцины от коронавируса планируются на конец года

Клинические испытания пятой российской вакцины от коронавируса планируются на конец года

Ограниченные клинические испытания российской вакцины от коронавируса, созданной на основе живой вакцины от гриппа, начнутся к концу 2021 года, сообщил в эфире телеканала "Доктор" вице-президент РАН Владимир Чехонин. По его словам, к этому моменту должны завершиться ее доклинические исследования.

Вакцина разработана на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге совместно с компанией "Биокад".

В России зарегистрированы уже две отечественные вакцины от COVID-19, третья ожидает регистрации, четвертая может подойти к клиническим испытаниям в июле.

В гражданский оборот выпущены вакцина "Спутник V", разработанная в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Цельновирионная вакцина центра имени Чумакова РАН завершает вторую фазу клинических испытаний, документы для регистрации переданы в Минздрав 20 января,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вакцина от коронавируса, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сейчас проходит доклинические исследования.

 


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